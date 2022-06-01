Відеоконференцію організували під час засідання Ради з питань, пов’язаних із життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час.

Президент Володимир Зеленський у режимі відеоконференції поспілкувався з учнями Дрогобицького ліцею, де навчаються мешканці різних регіонів України, а також дітьми, що через війну перебувають у Польщі.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Розмова відбулася під час засідання Ради з питань, пов’язаних із життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час.

Зеленський наголосив, що "буде великим святом день, коли усі діти матимуть змогу повернутися в безпечну Україну".

"Ми зробимо все, щоб усіх вас повернути. Повернути всіх вас дітьми, а не дорослими, тобто найближчим часом. Для нас дуже важливо, щоб ви будували нашу країну й наше майбутнє, бо ви і є наше прекрасне майбутнє, заради якого ми всі сьогодні воюємо. Тому зробимо все, щоб повернути вас максимально швидко, але хочу, щоб ми повернули вас у безпечну Україну", - сказав Президент.

Зеленський також подякував Польщі за підтримку і належні умови перебування українських дітей.

Нагадаємо, за інформацією уповноваженої Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, від початку повномасштабної війни понад 234 тисячі українських дітей були примусово вивезені у РФ, на тимчасово окуповані території або до Білорусі.