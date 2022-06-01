В Україні запустили платформу для збору інформації про завдані збитки аграрному сектору

Завдяки їй фіксуватимуть і документуватимуть збитки і шкоду для опрацювання органами державної влади та подальшого відшкодування й компенсацій.

В Україні запрацювала електронна платформа для збору інформації про завдані збитки аграрному сектору від війни з РФ.

Про це йдеться на Facebook-сторінці парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики.

"Окупанти цілеспрямовано мінують поля, викрадають та підривають сільськогосподарську техніку, знищують об’єкти аграрної інфраструктури. Саме тому оцінка завданих збитків - це важливий етап у подальшій відбудові аграрного потенціалу нашої держави", - наголосили в комітеті.

З цією метою асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" за підтримки Мінагрополітики створила електронну платформу для збору інформації про завдані збитки.

У комітеті кажуть - завдяки сайту фіксуватимуть і документуватимуть збитки і шкоду для опрацювання органами державної влади та подальшого відшкодування й компенсацій.

"Види майна, які можна фіксувати, як зруйновані, викрадені чи пошкоджені: земельні ділянки, інфраструктурні об’єкти, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі, запаси ресурсів, обладнання та устаткування, продукція тваринництва, продукція рослинництва", - зазначили в аграрному комітеті.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У травні в ОПУ заявили про розробку механізму відшкодування завданих Росією збитків.