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59% учасників опитування в Дії висловилися за право українців вільно носити пістолети

22% категорично проти. 

59% учасників опитування в Дії висловилися за право українців вільно носити пістолети
Фото: Telegram/FEDOROV

У додатку Дія завершилося опитування щодо володіння зброєю. Більшість – 59% – вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет і вільно носити його з собою в громадських місцях.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook. Ще 22% вважають, що пістолети категорично не повинні бути в обігу цивільних, а 19% – що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, але використовувати їх тільки в тирах чи на стрільбищах, без дозволу на носіння з собою.

"Усього за тиждень у ньому взяли участь 1 726 452 українців. Хоча це лише четверте опитування, яке ми запустили в застосунку", – зазначив Федоров.

Нагадаємо, опитування в Дії щодо зброї було проведено за дорученням міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Законопроєкт про дозвіл на цивільну вогнепальну зброю був схвалений у першому читанні парламентом за день до повномасштабного вторгнення Росії. Законопроєкт визначає питання субʼєктів, типів зброї, боєприпасів, варіантів релоаду зброї, питання Єдиного реєстру зброї і його ведення органами МВС. 

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