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Діти знайшли в пісочниці осколкову протипіхотну міну, – ДСНС

Піротехніки закликають батьків бути пильними.

Діти знайшли в пісочниці осколкову протипіхотну міну, – ДСНС
Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України у Facebook

Під час ігор у пісочниці діти знайшли ПОМ-2 – осколкову протипіхотну міну кругового ураження. Піротехніки МРЦ ШР ДСНС України знешкодили міну на місці виявлення.

Про це повідомляє у Facebook Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

"Природна дитяча цікавість спонукає їх до небезпечних дій та експериментів. Діти можуть намагатися розібрати боєприпаси, принести додому чи ударами випробовувати їх на міцність. Важливо пояснити дітям як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету", – наголошують піротехніки.

У ДСНС не називають населений пункт, в якому був знайдений боєприпас.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надали 4 млн доларів нової підтримки британській неурядовій організації Halo Trust, яка допомагає Україні в розмінуванні території.

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