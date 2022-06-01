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Міграційна служба спростила порядок видачі, продовження та заміни паспортів для дітей, - Павліченко

Також батькам/ законним представникам дитини дали можливість сформувати та використовувати е-паспорт для виїзду за кордон стосовно дитини віком до 14 років.

Міграційна служба спростила порядок видачі, продовження та заміни паспортів для дітей, - Павліченко
Фото: Пресслужба МВСУ

Державна міграційна служба спростила порядок видачі, продовження та заміни паспортів для дітей.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

За її словами, такий крок ДМС суттєво полегшить перетин кордону. Водночас законність таких виїздів буде контролювати Держприкордонслужба.

"Кожна дитина має можливість перетинати державний кордон в обох напрямках на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено, а також на підставі паспорта для виїзду за кордон її батьків чи законних представників, до якого внесено інформацію про цю дитину", - зазначила Павліченко.

Заступниця очільника МВС також розповіла про ще одне нововведення міграційної служби. Мова йде про те, що батькам/ законним представникам дитини дали можливість сформувати та використовувати е-паспорт для виїзду за кордон стосовно дитини віком до 14 років.

Надаємо, нещодавно в ДМС повідомили, що відновлюють роботу сервісу "Електронна черга". У квітні Державна прикордонна служба продовжила можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами.

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