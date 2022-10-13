​Зеленський відповів на петицію із закликом не надавати громадянство України Невзорову

Президент наголосив, що підстави та порядок набуття громадянства визначені законодавством та однакові для всіх.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону надання українського громадянства російському публіцисту Олександру Невзорову.

Відповідь на петицію опублікована на сайті президента.

Зеленський нагадав, що за Конституцією президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства або його припинення, а підстави та порядок надання громадянства розглядаються органами влади. Він зазначив, що громадянство не може отримати людина, яка вчинила злочин проти людства або вчиняла геноцид, має судимість в Україні за тяжкий або особливо тяжкий злочин (до погашення або зняття судимості, а також яка вчинила дію на території іншої держави, яка визнана в Україні тяжким чи особливо тяжким злочином.

Зеленський також наголосив, що підстави та порядок набуття громадянства визначені законодавством та однакові для всіх.

Водночас президент зазначив, що органи влади мають діяти лише в межах своїх повноважень. Він пообіцяв додатково проінформувати про результати розгляду порушених у петиції питань.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що залучення громадян Росії, які підтримують Україну і виступають проти політики російської влади, піде на користь у боротьбі проти країни-агресорки.

У Росії Невзорова оголошено в розшук. Слідчий комітет порушив проти нього кримінальну справу. За версією слідства, він поширював неправдиву інформацію про дії збройних сил РФ тим, що виступав проти війни в Україні. Крім того, СК РФ вимагає заочного арешту Невзорова.

7 вересня петиція з закликом не надавати Невзорову українське громадянство набрала 25 000 підписів, необхідних для її розгляду.