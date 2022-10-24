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Міст через річку Трубіж на Київщині обіцяють відновити до кінця року

Загарбники зруйнували міст під час окупації Київщини.

Міст через річку Трубіж на Київщині обіцяють відновити до кінця року
Фото: Олексій Кулеба

Поблизу с. Заворичі у Київській області триває відновлення мосту через річку Трубіж.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Плануємо запуск повноцінного руху через цю ділянку дороги до кінця цього року”, - повідомив Кулеба.

 

Міст, котрий окупанти зруйнували під час окупації, розташований на автодорозі Залісся-Заворичi. 

Зараз на об’єкті встановлюють підпори та армування. На час ремонту навколо моста зробили тимчасовий об'їзд.

Нагадаємо, у деокупованих громадах Київщини вже відремонтували понад 2 тис. приватних будинків і багатоповерхівок.

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