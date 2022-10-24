На Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили формування ефективної системи ППО

Також обговорили відновлення об'єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів і розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв'язком, поки тривають відновлювальні роботи.

Сьогодні відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під голосування Президента України Володимира Зеленського присутні заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій, та обговорили ймовірні дії окупаційних військ у найближчий період.

Крім цього, ішлося про протидію повітряним атакам РФ на об'єкти критичної інфраструктури. Члени Ставки проаналізували перебіг формування ефективної системи протиповітряної оборони і забезпечення необхідним боєкомплектом.

Як йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, присутні акцентували уваги на організації надійного захисту енергетичної держави.

Також обговорили відновлення об'єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів і розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв'язком, поки тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, в усіх регіонах після російських обстрілів 22 жовтня енергетики відновили можливість постачання електрики. Попри це влада закликає економити електроенергію.