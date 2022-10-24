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У Київській міській військовій адміністрації - новий начальник

Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський.

У Київській міській військовій адміністрації - новий начальник
Генерал-полковник Сергій Попко
Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Київської міської військової адміністрації.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президент підписав відповідні укази - про звільнення Миколи Жирнова та призначення генерал-полковника Сергія Попка. 

За інформацією ОПУ, Попко народився 1961 року в Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Тоді служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії. 

У 2002 році закінчив Національну академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах.

Проходив службу в Іраку.

У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив очільницю Чугуївської міської військової адміністрації. До цього він розпорядився створити на Херсонщині 15 військових адміністрацій.

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