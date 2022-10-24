У Токмаку лікарня заповнена пораненими окупантами, - Стратком ЗСУ

Трансплантации донорской почки в Университетской больнице в Будапеште, Венгрия, 30 ноября 2011 г.

Внаслідок вдалих дій ЗСУ російські окупаційні війська зазнали суттєвих втрат.

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

“Після прильотів у місце розташування рашистських військ лікарня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області заповнена пораненими військовослужбовцями РФ”, - йдеться у повідомленні.

У Страткомі зазначили, що медики були вимушені працювати навіть вночі.

Наявна інформація щодо великої кількості загиблих потребує уточнення.

Нагадаємо, 22 жовтня в районі міста Енергодар було знищено особовий склад і техніку російських окупантів.