Серж Марко: «Я хочу, щоби в Росії їжа була в обмін на ядерну зброю. А ні – здохніть там всі»
Серж Марко: «Я хочу, щоби в Росії їжа була в обмін на ядерну зброю. А ні – здохніть там всі»
​Допомога Заходу. We never walk alone
​Допомога Заходу. We never walk alone
Обстріл Луцька: пошкоджено 12 будинків
Обстріл Луцька: пошкоджено 12 будинків
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
ЗСУ рухають далі лінію фронту на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ рухають далі лінію фронту на Херсонщині, - ОК "Південь"
Генштаб оприлюднив уточнену інформацію про втрати росіян в Енергодарі
Генштаб оприлюднив уточнену інформацію про втрати росіян в Енергодарі
ГоловнаСуспільствоВійна

У Токмаку лікарня заповнена пораненими окупантами, - Стратком ЗСУ

Лікарі надавали допомогу “трьохсотим” вдень і вночі.

У Токмаку лікарня заповнена пораненими окупантами, - Стратком ЗСУ
Трансплантации донорской почки в Университетской больнице в Будапеште, Венгрия, 30 ноября 2011 г.
Фото: EPA/UPG

Внаслідок вдалих дій ЗСУ російські окупаційні війська зазнали суттєвих втрат.

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

“Після прильотів у місце розташування рашистських військ лікарня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області заповнена пораненими військовослужбовцями РФ”, - йдеться у повідомленні.

У Страткомі зазначили, що медики були вимушені працювати навіть вночі.

Наявна інформація щодо великої кількості загиблих потребує уточнення.

Нагадаємо, 22 жовтня в районі міста Енергодар було знищено особовий склад і техніку російських окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також