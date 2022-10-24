У Токмаку лікарня заповнена пораненими окупантами, - Стратком ЗСУ

Внаслідок вдалих дій ЗСУ російські окупаційні війська зазнали суттєвих втрат.
Про це повідомив Стратком ЗСУ.
“Після прильотів у місце розташування рашистських військ лікарня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області заповнена пораненими військовослужбовцями РФ”, - йдеться у повідомленні.
У Страткомі зазначили, що медики були вимушені працювати навіть вночі.
Наявна інформація щодо великої кількості загиблих потребує уточнення.
Нагадаємо, 22 жовтня в районі міста Енергодар було знищено особовий склад і техніку російських окупантів.