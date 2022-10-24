За день росіяни сім разів обстріляли Сумщину

Протягом дня 24 жовтня росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Ворог вів вогонь по Середино-Будській, Шалигинській, Юнаківській та Великописарівській громадах”, – повідомив Живицький.

Зокрема, о 10:30 ворог обстріляв Середино-Будську громаду із мінометів – сім “приходів”.

Також з 11:00 росіяни вели артобстріл по Шалигинській громаді. Усього зафіксували 10 вибухів. Згодом росіяни ще 16 разів вистрілили із артилерії по тому ж населеному пункті громади.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли за день тричі. Після 12:00 з мінометів вели вогонь по околицям населених пунктів, зафіксовано вісім "прильотів". О 17:00 скинули вибухівку з безпілотника, а після 19:00 обстріляли з мінометів – три “приходи”.

Також по околицям села у Юнаківській громаді росіяни застосували стрілецьку зброю. Військові зафіксували 10 автоматних черг.

У всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

Сьогодні ж мешканець Есманської громади наїхав причепом трактора на міну, коли перевозив дрова по місцевості, котра була позначена табличками “Міни”. На щастя, водій не постраждав.

Нагадаємо, вночі 23 жовтня росіяни вели обстріли на різних ділянках фронту у Донецькій області від Авдіївки до Лимана.