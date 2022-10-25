До Києва прибув президент Німеччини

Вперше після широкомасштабного російського вторгнення до Києва прибув з одноденним візитом президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Про це пише Deutsche Welle.
Зазначається, що Штайнмаєр збирається на власні очі побачити руйнування, спричинені агресивною війною Росії проти України.
Це перший візит президента Німеччини до України з початку повномасштабної російської агресії і третя спроба. Минулого тижня поїздка була скасована з міркувань безпеки.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський подякував Штайнмаєру за першу систему ППО IRIS.
У квітні у квітні Штайнмаєр говорив, що хотів приїхати з візитом до Києва, але влада України нібито висловилася проти. Серед причин називали тісні зв’язки німецького політика з Росією. Президент України, своєю чергою, заявив, що не отримував звернення Штайнмаєра про візит.
Сам Штайнмаєр також повідомляв, що визнає власні помилки у політиці щодо РФ. Він, зокрема, пожалкував із приводу своєї відданості газопроводу "Північний потік-2".
"Ми зазнали невдачі у створенні спільного європейського дому, до якого могла належати Росія. Ми зазнали невдачі з підходом включення Росії до загальної архітектури безпеки", – говорив президент Німеччини.