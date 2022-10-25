Під час робочого візиту в Берлін 24 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з віцеканцлером, Федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком і федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку ФРН Свеньєю Шульце.
З віцеканцлером глава українського Уряду обговорив спільну реакцію у відповідь на обстріли Росією енергетичної інфраструктури України. На думку прем’єр-міністра України, постачання Німеччиною систем ППО допоможе захистити небо й людей від чергових терористичних актів Росії.
Сторони також говорили про ситуацію на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС. Шмигаль закликав партнерів організувати моніторингову місію ООН і ЄС для недопущення провокацій з боку ворога.
Прем’єр-міністр України подякував ФРН за підтримку запроваджених санкцій та висловив очікування щодо швидкого затвердження 9-го пакета.
Шмигаль і Шульце також обговорили фінансову підтримку для швидкого відновлення та технічну допомогу партнерів у проходженні зимового періоду.
Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц заявив виданню Welt, що Німеччина не постачає до України танки, тому, що влада враховує думку громадян, які не згодні з політикою антиросійських санкцій.