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Шмигаль зустрівся з міністрами економічної сфери Німеччини

Очільник українського уряду закликав партнерів організувати моніторингову місію ООН і ЄС для недопущення провокацій з боку ворога. 

Шмигаль зустрівся з міністрами економічної сфери Німеччини
Фото: kmu.gov.ua

Під час робочого візиту в Берлін 24 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з віцеканцлером, Федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком і федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку ФРН Свеньєю Шульце.

З віцеканцлером глава українського Уряду обговорив спільну реакцію у відповідь на обстріли Росією енергетичної інфраструктури України. На думку прем’єр-міністра України, постачання Німеччиною систем ППО допоможе захистити небо й людей від чергових терористичних актів Росії.

Сторони також говорили про ситуацію на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС. Шмигаль закликав партнерів організувати моніторингову місію ООН і ЄС для недопущення провокацій з боку ворога. 

Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України подякував ФРН за підтримку запроваджених санкцій та висловив очікування щодо швидкого затвердження 9-го пакета.

Під час зустрічі з Свеньєю Шульце очільник українського уряду запросив ФРН долучатися до фінансування програм підтримки малого й середнього бізнесу. За його словами, це дозволить створити нові робочі місця та збільшити надходження до бюджету.

Шмигаль і Шульце також обговорили фінансову підтримку для швидкого відновлення та технічну допомогу партнерів у проходженні зимового періоду.

Фото: kmu.gov.ua

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц заявив виданню Welt, що Німеччина не постачає до України танки, тому, що влада враховує думку громадян, які не згодні з політикою антиросійських санкцій.

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