​У Вишгородському районі Київщини лунатимуть вибухи: будуть проходити навчання для саперів

Також буде знищений ВНП у Бориспільському районі.

Сьогодні у Вишгородському районі Київської області відбудуться навчання для саперів.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

“25 жовтня у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів”, – йдеться у дописі.

Крім того, в Бориспільському районі фахівці ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечний предмет. У зв’язку з чим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів.

Нагадаємо, двоє піротехніків ДСНС Луганщини загинули внаслідок вибуху протитанкової міни у Харківській області, важкі поранення отримали четверо їхніх колег.