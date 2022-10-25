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​У Вишгородському районі Київщини лунатимуть вибухи: будуть проходити навчання для саперів

Також буде знищений ВНП у Бориспільському районі. 

​У Вишгородському районі Київщини лунатимуть вибухи: будуть проходити навчання для саперів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Вишгородському районі Київської області відбудуться навчання для саперів.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

“25 жовтня у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів”, – йдеться у дописі.  

Крім того, в Бориспільському районі фахівці ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечний предмет. У зв’язку з чим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів.

 

Нагадаємо, двоє піротехніків ДСНС Луганщини загинули внаслідок вибуху протитанкової міни у Харківській області, важкі поранення отримали четверо їхніх колег.

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