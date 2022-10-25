​У Вишгородському районі Київщини лунатимуть вибухи: будуть проходити навчання для саперів

Сьогодні у Вишгородському районі Київської області відбудуться навчання для саперів.
Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.
“25 жовтня у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів”, – йдеться у дописі.
Крім того, в Бориспільському районі фахівці ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечний предмет. У зв’язку з чим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів.
Нагадаємо, двоє піротехніків ДСНС Луганщини загинули внаслідок вибуху протитанкової міни у Харківській області, важкі поранення отримали четверо їхніх колег.