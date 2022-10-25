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Біля кордону Брянської області РФ і Білорусі підірвано залізничну колію

Пошкоджена колія використовувалася для військових перевезень.

Біля кордону Брянської області РФ і Білорусі підірвано залізничну колію
Фото: Беларускі Гаюн у Telegram

Учора ввечері було підірвано ділянку залізничної колії у Брянській області Росії за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Про це з посиланням на російські ЗМІ пише "Мілітарний". 

За інформацією губернатора російського регіону Олександра Богомаза, увечері 24 жовтня на перегоні між населеними пунктами Новозибків і Злинка спрацював “невідомий вибуховий пристрій”. Внаслідок вибуху було пошкоджено залізничні колії, люди не постраждали. На місці події працюють екстрені служби.

Водночас білоруська моніторингова група опублікувала фото, на яких видно пошкоджену рельсу та кілька шпал. Зазначають, що вибух стався на ділянці міждержавного стику залізниці між російською станцією Злинка і білоруською Закопитьє. Рух потягів нею було зупинено.

Фото: Беларускі Гаюн у Telegram

Фото: Беларускі Гаюн у Telegram

Ця ділянка залізниці активно використовується для військових перевезень між РФ і Білоруссю, і через вибух ешелони не зможуть потрапити до Білорусі однією з залізничних гілок.

 

Нагадаємо, унаслідок катастрофи літака Су-34 в російському Єйську загинули 13 людей. 19 росіян отримали поранення.

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