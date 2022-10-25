США розглядають можливість передачі Україні систем ППО HAWK, – Reuters

США розглядають можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони HAWK, аби допомогти захиститися від російських атак ракетами і ударними дронами. Про це пише Reuters із посиланням на двох американських посадовців.

Відправка можлива через спеціальні повноваження президента (PDA), що дозволяють передавати у випадку надзвичайної ситуації оборонні товари та послуги з запасів швидко і без схвалення Конгресом.

Обладнання HAWK базується на технологіях часів Вʼєтнамської війни, але декілька разів покращувалося.

Reuters не зміг визначити, скільки систем і ракет HAWK Сполучені Штати мають для передачі. Білий дім відмовився від коментарів.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies (RTX.N), яка поки не розглядається для України, повідомили Reuters посадовці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що чотири пускові установки HAWK мала намір надіслати Іспанія. Президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть сучасні повітряні системи після нищівного ракетного обстрілу на початку цього місяця.

"Сполучені Штати, швидше за все, спочатку надішлють в Україну ракети-перехоплювачі для системи HAWK, оскільки було незрозуміло, чи достатньо американських пускових установок в хорошому стані, сказав один американський чиновник Reuters. Системи США зберігалися десятиліттями", – пише агентство.

Посадовці повідомили, що PDA будуть розглянуть наприкінці цього тижня. Один американський чиновник сказав, що сума допомоги, ймовірно, буде приблизно вдвічі менше, ніж нещодавні пакети у сфері безпеки вартістю близько 700 мільйонів доларів.

Портал "Мілітарний" пише, що MIM-23 Hawk – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon. Був прийнятий на озброєння у 1960 році і з того часу пройшов декілька програм модернізації. На кожній мобільній пусковій установці розміщується по три зенітні ракети MIM-23. Пускові установки можуть бути самохідними чи причіпними.

Нагадаємо, що з жовтня Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури України. Крім ракет, ворог задіює ударні безпілотники, зокрема іранські "шахеди". Наявним в Україні системи ППО важко виявляти ці цілі, однак більшість з дронів збиваються.