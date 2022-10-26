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СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту" на Харківщині

Жінка формувала підконтрольну РФ поштову мережу у Балаклії та Ізюмі.

СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "роспочту" на Харківщині
Фото: СБУ

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки затримала ще одну ворожу поплічницю, яка добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву "почту".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв’язку обікрала одне з міських відділень Укрпошти і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

Спецслужба встановила, що жінка формувала підконтрольну РФ поштову мережу у Балаклії та Ізюмі.

"Вона планувала отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів. Також закликала їх переходити на бік ворога та передавати на баланс РФ держмайно Укрпошти", – йдеться у повідомленні.

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя, але співробітники СБУ своєчасно викрили її та повідомили про підозру.

Раніше затримали двох колаборантів, які працювали у так званій "Народній міліції м. Ізюм". Один став "поліцейським патрульно-постової служби", а інший – "водієм чергової частини".

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