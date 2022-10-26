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Росія для перекидання військ використовує в основному залізницю, її складно вберегти від пошкоджень, – Мо Британії

Днями залізниця була підірвана біля кордону Росії з Білоруссю. 

Росія для перекидання військ використовує в основному залізницю, її складно вберегти від пошкоджень, – Мо Британії
Ілюстративне фото
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У питанні перекидання особового складу на війну російські військові в основному покладаються на залізницю, протяжність якої становить понад 33 000 км. В основному шлях пролягає через ізольовані райони, тож систему складно захистити від фізичних загроз.

Днями в Росії заявили про вибух на залізниці в селі Новозибкового, приблизно в 15 км від російсько-білоруського кордону. Відповідальність за підрив взяла на себе російська так звана антивоєння група "Зупиніть вагони", пише міністерство оборони Великої Британії в твіттері. 

"Це щонайменше шостий з червня інцидент саботажу проти російської залізничної інфраструктури, про яку заявляє ЗВ", – зазначили британські розвідники. 

Діяльність цієї групи є лише частиною нападів на залізницю в РФ та Білорусі. Британські військові вважають, що влада Росії все більше буде непокоїтися через те, що навіть невелика група громадян була настільки проти воєнних дій, що вдалася до фізичного саботажу. 

Нагадаємо, вибух на залізниці в Новозибково Брянської області відбувся уночі 24 жовтня. Пошкоджена колія використовувалася для військових перевезень.

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