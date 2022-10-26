Росіяни вбили мирного жителя в Бахмуті, також відомо про чотирьох поранених, – ОВА

Крім того, правоохоронці знайшли тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому.

За минулу добу на Донеччині внаслідок обстрілів росіян загинув мирний житель.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 25 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини – в Бахмуті", – написав він у Telegram.

Крім того, правоохоронці знайшли тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому.

Також за вчора стало відомо про чотирьох поранених на Донеччині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 жовтня росіяни вбили сімох мирних жителів у Бахмуті Донецької області.