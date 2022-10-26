Демократи відкликали лист до Байдена про перемовини з РФ щодо війни в Україні

Лист написали “місяці тому” і оприлюднили без “перевірки”

Група лівих демократів у Конгресі США відкликала лист із закликом до врегулювання війни в Україні шляхом переговорів з росіянами.

Про це пише BBC.

Прогресивна фракція заявила, що повідомлення неправильно витлумачили як таке, що пов’язане зі дедалі більшим небажанням Республіканської партії продовжувати надсилати допомогу Києву.

Голова групи Праміла Джаяпал заявила, що лист написали “місяці тому” і що персонал оприлюднив його без “перевірки”. Меморандум викликав внутрішньопартійну реакцію перед проміжними виборами в США у листопаді.

Лист оприлюднили у понеділок, 24 жовтня, у ньому США закликали до прямих переговорів з Росією і пошуку дипломатичних шляхів завершення війни в України. Пропонується, зокрема, пом’якшення санкцій.

Представники Білого дому заявили у відповідь, що дипломатія можлива лише тоді, коли всі сторони готові до перемовин, а це наразі не так.