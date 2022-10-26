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Кількість звернень громадян щодо кримінальних правопорушень зменшилася на чверть, – Єнін

Водночас спостерігається певне зростання кількості дорожньо-транспортних пригод.

Кількість звернень громадян щодо кримінальних правопорушень зменшилася на чверть, – Єнін
Фото: МВС

Кількість звернень громадян щодо кримінальних правопорушень за час війни зменшилась на 25% 

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, протягом останніх місяців не зафіксовано зростання злочинів ані в Закарпатській області, яка прийняла чимало наших громадян, ані на Львівщині чи інших західних регіонах держави.

“Наприклад, зареєстрованих заяв та повідомлень про злочини на Закарпатті, в порівнянні з минулим роком, менше майже на 10%. У Львові – менше на 20%”, – сказав заступник міністра.

Єнін підкреслив, що немає жодних підстав вважати, що зростання кількості людей у західних регіонах негативно вплинули на загальну криміногенну ситуацію. “Вона має негативну динаміку, тобто кількість повідомлень зменшується, і є такою всі вісім місяців від початку широкомасштабного вторгнення”, – пояснив він.

Водночас спостерігається певне зростання кількості дорожньо-транспортних пригод.

“Не можна говорити, що це є сталим трендом. Тим не менш, минулої доби на автошляхах сталося 705 ДТП, у яких загинули 19 і травмувалися 173 особи. Тому водіям і пішоходам слід бути уважними, а надто за умов вимушеного відключення освітлення вулиць”, – застеріг посадовець.

Єнін також вкотре акцентував увагу на необхідності утриматися від відвідування лісистої місцевості або пересування поза межами асфальтованих доріг через масштабне забруднення третини території держави вибухонебезпечними предметами та тривалістю робіт з розмінування. 

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