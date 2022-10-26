Кількість звернень громадян щодо кримінальних правопорушень зменшилася на чверть, – Єнін

Кількість звернень громадян щодо кримінальних правопорушень за час війни зменшилась на 25%
Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
За його словами, протягом останніх місяців не зафіксовано зростання злочинів ані в Закарпатській області, яка прийняла чимало наших громадян, ані на Львівщині чи інших західних регіонах держави.
“Наприклад, зареєстрованих заяв та повідомлень про злочини на Закарпатті, в порівнянні з минулим роком, менше майже на 10%. У Львові – менше на 20%”, – сказав заступник міністра.
Єнін підкреслив, що немає жодних підстав вважати, що зростання кількості людей у західних регіонах негативно вплинули на загальну криміногенну ситуацію. “Вона має негативну динаміку, тобто кількість повідомлень зменшується, і є такою всі вісім місяців від початку широкомасштабного вторгнення”, – пояснив він.
Водночас спостерігається певне зростання кількості дорожньо-транспортних пригод.
“Не можна говорити, що це є сталим трендом. Тим не менш, минулої доби на автошляхах сталося 705 ДТП, у яких загинули 19 і травмувалися 173 особи. Тому водіям і пішоходам слід бути уважними, а надто за умов вимушеного відключення освітлення вулиць”, – застеріг посадовець.