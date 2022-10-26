Черговий дрон-камікадзе окупантів збили на Дніпропетровщині

Ввечері 25 жовтня в небі Дніпропетровської області збили російський дрон-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Схід”.

Дрон було збито близько 21:30 зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Схід".

Як і збиті раніше дрони, цей виявився іранським камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, ввечері 25 жовтня, в небі над Херсонською областю збили два дрони російських окупантів.

Раніше бійці 28 ОМБр збили іранський безпілотник Shahed росіян зі стрілецької зброї. Тепер на ворожий баражуючий боєприпас чекає експертиза і ретельне вивчення додаткових способів протидії такому виду зброї.