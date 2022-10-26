Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
ГоловнаСуспільствоВійна

Черговий дрон-камікадзе окупантів збили на Дніпропетровщині

Українські захисники вправно нищать іранські БпЛА.

Черговий дрон-камікадзе окупантів збили на Дніпропетровщині
Фото: espreso.tv

Ввечері 25 жовтня в небі Дніпропетровської області збили російський дрон-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Схід”.

Дрон було збито близько 21:30 зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Схід".

Як і збиті раніше дрони, цей виявився іранським камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, ввечері 25 жовтня, в небі над Херсонською областю збили два дрони російських окупантів. 

Раніше бійці 28 ОМБр збили іранський безпілотник Shahed росіян зі стрілецької зброї. Тепер на ворожий баражуючий боєприпас чекає експертиза і ретельне вивчення додаткових способів протидії такому виду зброї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також