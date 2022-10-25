Кличко зустрівся у Києві з президентом Німеччини

Мер Києва Віталій Кличко провів у столиці зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Показав сьогодні президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайеру наслідки терористичних атак російських варварів у центрі Києва”, - написав Кличко.

Сторони обговорили подальшу підтримку України Німеччиною.

Мер Києва наголосив, що Україні потрібна зброя, зокрема системи ППО, щоб захистити мирне населення та об‘єкти критичної інфраструктури.

“Цивілізований світ повинен на це реагувати і посилити допомогу Україні”, - зазначив Кличко.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні відвідав Чернігівську область, де його застала повітряна тривога. Через це він був змушений вирушити в укриття і розмову із мирним населенням довелося вести у бомбосховищі.