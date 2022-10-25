Очільник Мелітополя пояснив, чому без деокупації міста неможливе звільнення півдня України

Міський голова Мелітополя Іван Федоров пояснив, чому без деокупації міста неможливе звільнення півдня України.
На своїх сторінках у соцмережах Федоров зазначив, що росіяни зробили з тимчасово окупованого Мелітополя форпост своєї армії.
"Військовий аеродром Мелітополя, вигідне залізничне й автомобільне сполучення з Кримом "дозволили" окупантам використовувати наше місто як логістичний центр для перекидання важкого озброєння та особового складу росармії на фронт", - йдеться в дописі міського голови.
За словами Федорова, саме через Мелітополь до Енергодара і Токмака загарбники перевозять ракетні комплекси, з яких обстрілюють Запоріжжя, Нікополь та інші українські міста в радіусі 80 км.
"В самому ж Мелітополі та найближчих селах окупанти розташували військові бази та розселили російських військових, які майже щодня проводять навчання", - додав очільник міста.
Він підкреслив, що окупанти "не заспокояться" і "будуть й надалі накопичувати і перевозити техніку й армійців, обстрілюючи наші міста".
"Тож без деокупації Мелітополя неможливе спокійне життя на підконтрольній Україні території. А звільнення нашого міста є ключем до звільнення всього півдня України", - наголосив Федоров.
Нагадаємо, нещодавно в Мелітополі Сили оборони поранили майже пів сотні окупантів, в області підірвали склад боєприпасів.
Сьогодні біля відділення ФСБ окупантів, в якому розташований штаб російських пропагандистів, вибухнув автомобіль.