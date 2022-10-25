Очільник Мелітополя пояснив, чому без деокупації міста неможливе звільнення півдня України

Росіяни використовують Мелітополь як логістичний центр для перекидання важкого озброєння та особового складу на фронт.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров пояснив, чому без деокупації міста неможливе звільнення півдня України.

На своїх сторінках у соцмережах Федоров зазначив, що росіяни зробили з тимчасово окупованого Мелітополя форпост своєї армії.

"Військовий аеродром Мелітополя, вигідне залізничне й автомобільне сполучення з Кримом "дозволили" окупантам використовувати наше місто як логістичний центр для перекидання важкого озброєння та особового складу росармії на фронт", - йдеться в дописі міського голови.

За словами Федорова, саме через Мелітополь до Енергодара і Токмака загарбники перевозять ракетні комплекси, з яких обстрілюють Запоріжжя, Нікополь та інші українські міста в радіусі 80 км.

"В самому ж Мелітополі та найближчих селах окупанти розташували військові бази та розселили російських військових, які майже щодня проводять навчання", - додав очільник міста.

Він підкреслив, що окупанти "не заспокояться" і "будуть й надалі накопичувати і перевозити техніку й армійців, обстрілюючи наші міста".

"Тож без деокупації Мелітополя неможливе спокійне життя на підконтрольній Україні території. А звільнення нашого міста є ключем до звільнення всього півдня України", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно в Мелітополі Сили оборони поранили майже пів сотні окупантів, в області підірвали склад боєприпасів.

Сьогодні біля відділення ФСБ окупантів, в якому розташований штаб російських пропагандистів, вибухнув автомобіль.