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У Каїрах на Херсонщині Сили оборони знищили до 30 росіян, під завалами залишилась понад сотня окупантів

В населеному пункті Горностаївка після детонації ворожого складу боєприпасів зафіксували багато швидких".

У Каїрах на Херсонщині Сили оборони знищили до 30 росіян, під завалами залишилась понад сотня окупантів
Фото: Marine Corps Cpl. Diana Jimenez

Командування української армії підтвердило наслідки ураження позицій росіян на Херсонщині.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, в населеному пункті Каїри було знищено до 30 окупантів. Водночас під завалами залишилось понад сто військовослужбовців РФ.

У населеному пункті Горностаївка здетонував ворожий склад боєприпасів. У Генштабі зазначили, що було зафіксовано велику кількість "швидких". Втрати росіян ретельно приховують.

Нагадаємо, Росія втратила на війні в Україні вже орієнтовно 68420 осіб особового складу.

Бійці однієї з аеромобільних бригад ДШВ ліквідували особовий склад підрозділу Псковської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ, а також їхню військову техніку.

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