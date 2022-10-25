У Каїрах на Херсонщині Сили оборони знищили до 30 росіян, під завалами залишилась понад сотня окупантів

В населеному пункті Горностаївка після детонації ворожого складу боєприпасів зафіксували багато швидких".

Командування української армії підтвердило наслідки ураження позицій росіян на Херсонщині.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, в населеному пункті Каїри було знищено до 30 окупантів. Водночас під завалами залишилось понад сто військовослужбовців РФ.

У населеному пункті Горностаївка здетонував ворожий склад боєприпасів. У Генштабі зазначили, що було зафіксовано велику кількість "швидких". Втрати росіян ретельно приховують.

Нагадаємо, Росія втратила на війні в Україні вже орієнтовно 68420 осіб особового складу.

Бійці однієї з аеромобільних бригад ДШВ ліквідували особовий склад підрозділу Псковської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ, а також їхню військову техніку.