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Більшість районів Рівного залишилась без світла через аварію (оновлено)

Містян просять максимально зменшити споживання електрики.

Більшість районів Рівного залишилась без світла через аварію (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні частина міста Рівне залишилася без світла через аварію на підстанції.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Третяк.

"Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Дотримання графіків відключень та підключень на разі під питанням", - написав він.

Наразв енергетики працюють над вирішенням проблеми.

Містян просять поставитися до незручностей із розумінням та максимально зменшити споживання електрики.

Оновлено. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив у Telegram, що аварійне відключення призвело до знеструмлення мікрорайону Ювілейний та неможливості відновлення електропостачання у визначені графіком терміни на Північному.

Увечері у Рівному очікується ще одне відключення – через виведення у ремонт абонентської підстанції. За інформацією Рівнеобленерго, орієнтовний час - з 18:00 до 20:00. Це унеможливить подачу електроенергії більшості районів міста та прилеглих населених пунктів.

"Нагадаю, перебої з електропостачанням - це наслідок знищення енергетичної інфраструктури Рівненщини. Після завданих ударів в області існує дефіцит потужності через зниження пропускної здатності мереж, які не витримують навантаження", - наголосив Коваль.

Нагадаємо, раніше міський голова Рівного попередив про віялові відключення електроенергії.

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