Комісія міськради Одеси пропонує дерусифікувати 96 вулиць та провулків

В Одесі переіменують 96 вулиць та провулків. Зокрема, - приберуть прізвища російських постатей, не пов’язаних з містом, а пов’язаних з російськими та білоруськими географічними назвами. Про це повідомив член історико-топонімічної комісії міськради Одеси Олександр Бабіч.

"Ми вирішили прибрати майже всіх російських та радянських письменників, які не мали відношення до Одеси (Блок, Шолохов, Гаршин, Грибоєдов, Чернишевський і т.п.)", - написав він.

Так, з мапи міста зникнуть такі прізвища: Ціолковський, Васнецов, Шишкін, Мічурін, Кибальчич, Засулич, Фігнер, Дмитро Донський, Невський, Нахімов, Кутузов, Лідерс, Дежньов, Єрмак.

"Позбавимося дуже великої кількості маршалів, генералів та просто легенд "ВОВ" - Космодемянської, Матросова, Гастело, Доватора... При цьому зробили виняток для тих генералів, які дійсно захищали та звільняли Одесу - Петров, Малиновський, Бочаров та ще декілька", - зазначив історик.

Також в Одесі знайшли 17 топонімів, пов'язаних з "8 березня" та дев'ять із російським та білоруськими географічними назвами.

Бабіч наголосив, що поки йдеться про рекомендації. Остаточне рішення ухвалять депутати на сесії міськради.

Нагадаємо, раніше у Фонтанській громаді Одеської області перейменували 16 вулиць, зокрема вулиці Терешкової, Пушкіна, Гагаріна.