Минулої доби морські піхотинці знищили два танки та три ворожі сховища боєприпасів, - ВМС

Підрозділи морської піхоти ВМС ЗС України за минулу добу, 24 жовтня, знищили трьох російських загарбників, два танки, три бойові машини десанту, три сховища з боєприпасами та захопили вантажівку "Урал" у якості трофея.

Про це повідомила пресслужба ВМС України у Telegram.

"Минулої доби морські піхотинці знищили три чоловіки живої сили та бойову машину десанту, а також захопили вантажівку "Урал" у якості трофея", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС України завдали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого ЗСУ знищили два танки, дві бойові машини десанту та три сховища боєприпасів.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, днями військові частини та підрозділи командування морської піхоти знищили гелікоптер Ка-52, гаубицю "Мста-С", дві реактивні системи залпового вогню "Град", сховище з боєприпасами ворога і чотирьох росіян.