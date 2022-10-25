У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулої доби морські піхотинці знищили два танки та три ворожі сховища боєприпасів, - ВМС

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Минулої доби морські піхотинці знищили два танки та три ворожі сховища боєприпасів, - ВМС
Морська піхота (ілюстративне зображення)
Фото: Пресслужба ВМС ЗСУ

Підрозділи морської піхоти ВМС ЗС України за минулу добу, 24 жовтня, знищили трьох російських загарбників, два танки, три бойові машини десанту, три сховища з боєприпасами та захопили вантажівку "Урал" у якості трофея.

Про це повідомила пресслужба ВМС України у Telegram.

"Минулої доби морські піхотинці знищили три чоловіки живої сили та бойову машину десанту, а також захопили вантажівку "Урал" у якості трофея", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС України завдали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого ЗСУ знищили два танки, дві бойові машини десанту та три сховища боєприпасів.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, днями військові частини та підрозділи командування морської піхоти знищили гелікоптер Ка-52, гаубицю "Мста-С", дві реактивні системи залпового вогню "Град", сховище з боєприпасами ворога і чотирьох росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також