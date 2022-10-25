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Україна повернула 25 полеглих захисників

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Україна повернула 25 полеглих захисників
Фото: minre.gov.ua

В Україну повернули тіла 25 полеглих військових.

Про це повідомило у Facebook Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв”, – зазначається у дописі.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не виключає, що затриманого за підозрою в державній зраді президента "Мотор Січі" Вʼячеслава Богуслаєва можуть обміняти на полонених українців.

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