Подоляк не виключає можливості обміну Богуслаєва на українських полонених

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не виключає, що затриманого за підозрою в державній зраді президента "Мотор Січі" Вʼячеслава Богуслаєва можуть обміняти на полонених українців.

Про це він заявив у коментарі "Настоящему времени". Він зазначив, що вже після повномасштабного вторгнення "Мотор Січ" продавала через російській компанії двигуни для гелікоптерів Мі, якими били по українцях.

"Обсяг доказів великий, ці докази збиралися протягом тривалого часу, це ж все максимально серйозна тепер історія", – сказав він.

Подоляк підкреслив, що Богуслаєв публічно проросійські погляди не висловлював, натомість озвучував їх у спілкуванні телефоном з росіянами. У самого Богуслаєва, як виявилося, теж є громадянство Росії.

"Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, щоб забрати наших пацанів", – прокоментував Подоляк стосовно можливості обміну президента "Мотор Січі" на військовополонених.

Він додав, що будуть робити все завгодно, щоб такі особи потрапили до обмінного списку.

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ затримала за державну зраду Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Повідомлялося, що зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Правопорушення Богуслаєва доведені, зокрема, перехопленням його розмов.

Учора суд обрав йому запобіжний захід – два місяці перебування під вартою.