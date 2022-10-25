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​​ЄС наступного року надасть Україні 18 млрд євро допомоги, – фон дер Ляєн

Євросоюз має намір виділяти нашій країні 1,5 мільярда євро щомісяця.

​​ЄС наступного року надасть Україні 18 млрд євро допомоги, – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Денис Шмигаль у ТГ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наступного року Європейський Союз виділить Україні допомоги на €18 мільярдів.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

"Європейський Союз має намір підтримувати Україну допомогою у 1,5 мільярда євро щомісяця, що може скласти суму 18 мільярдів євро у 2023 році", – процитував він фон дер Ляєн.

Нагадаємо, сьогодні в Берліні розпочалася конференція щодо плану повоєнного відновлення України за участі національних лідерів, експертів та керівників великих компаній. За словами організаторів, це має стати "планом Маршалла". Ініціаторами зустрічі стали канцлер Німеччини Олаф Шольц та Європейська комісія. Зазначалося, що конкретних грошових зобовʼязань учасники обговорення поки не матимуть.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Україна в майбутньому стане членом ЄС, тому відбудова країни має відбуватися з урахування цієї перспективи.

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