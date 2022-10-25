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Укрзалізниця встановить на вокзалах генератори та водонагрівачі

Їх передалоТовариство Червоного Хреста України.

Укрзалізниця встановить на вокзалах генератори та водонагрівачі
Фото: Вікіпедія

АТ "Укрзалізниця" встановить на вокзалах отримані від Товариства Червоного Хреста України електрогенератори та нагрівачі.

Про це повідомила пресслужба УЗ в Telegram.

Зазначається, що генератори працюватимуть на вокзалах у Запоріжжі (два вокзали), Вінниці, Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Бердичеві, Рівному, Кривому Розі (два вокзали), Ковелі, Коломиї, Мукачеві, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Івано-Франківську, Чернівцях, Чопі, Ужгороді, Житомирі, Миронівці, Чернігові, Тростянці, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Тернополі, Львові (два вокзали) та на станціях "Тараса Шевченка" та "Дарниця" у м. Києві.

Загальна вартість гуманітарної допомоги становить близько 12 млн грн.

Нагадаємо, минулого тижня Укрзалізниця отримала від Червоного Хреста 154 водонагрівачі. Їх розподілять на потреби 79 вокзалів по всій країні.

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