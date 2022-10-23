Міський голова Рівного попередив про віялові відключення електроенергії

Сьогодні частково може бути відключення світла від 16 до 23 години.

У Рівному запроваджують віялові відключення електроенергії.

Про це повідомив у соцмережах міський голова Рівного Олександр Третяк.

За його словами, для стабілізації системи енергопостачання нині частково може бути відключення світла від 16 до 23 години.

"Почергово відключатимуться Північний (частинами - одні абоненти будуть з напругою, інші без), автовокзал Чайка, район автовокзалу на Київський, район Радіозаводу, Мототреку, Новий двір, 12 школа, Покровський собор, Грабник, Гідропарк (Степана Бандери, Короленка, Замкова)", - зазначив Третяк.

Він додав, що тривалість і час відключення залежатиме від зростання навантаження, як у загальному по системі в області, так і на окремих ділянках споживання в тому чи іншому районі міста.

Нагадаємо, росіяни вранці 22 жовтня обстріляли Рівненську область.

А в Києві НЕК "Укренерго" 23 жовтня стабілізаційні відключення для уникнення аварій у зв’язку з масштабністю пошкоджень енергосистеми електропостачання.