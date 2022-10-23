"Зернова ініціатива": сім суден вийшли з українських портів

На борту одного з кораблів 40 тис. тонн пшениці.

З порту Чорноморська (Одеська область) вийшов балкер Pangeo, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

На його борту 40 тис. тонн пшениці для Ємену.

Зазначається, що в рамках реалізації «Зернової ініціативи» також з портів Одеси, Чорноморська та порту «Південний» вийшли 6 суден зі 124,3 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Загалом, з 1 серпня з портів Великої Одеси 380 суден експортували 8,5 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та Росії було підписано документ про створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного. Угода діє 120 днів, але її можна продовжити.

13 жовтня надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що наразі дуже важливо продовжити угоду про "зерновий коридор". США також докладають зусиль, аби була продовжена дія угоди. Держдеп сподівається, що всі сторони, зокрема РФ, погодяться зберегти ці домовленості.

Тим часом представники Росії в СКЦ у Стамбулі зривають поставки українського зерна.