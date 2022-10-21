Учора найбільше економили електрику Чернівецька, Хмельницька, Полтавська та Сумська області

Загалом українці у вечірні години 20 жовтня знизили споживання електроенергії на 5,4%, порівняно з попереднім днем.

Найбільше зниження споживання електроенергії 20 жовтня зафіксували у Чернівецькій, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, учора українці у вечірні години знизили споживання на 5,4%, порівняно з попереднім днем.

Шмигаль наголосив на продовженні економії електроенергії зранку й увечері, аби запобігти відключенням.

Також прем'єр додав, що можливі перебої в роботі об’єктів водопостачання та теплопостачання.

"Перебої можливі, а тому всі мають бути готові. Зробити запас технічної та питної води. Мати теплі речі. Батарейки, ліхтарики, повербанки. Все це необхідно в цих умовах", - додав глава уряду.

Нагадаємо, вчора міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав жителів подбати про готовність до відключення електроенергії, зокрема, мати тижневий запас води, а також їжі.