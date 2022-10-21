В уряді розповіли, чим допомагають держави-партнери для ліквідації наслідків обстрілів енергоінфраструктури України

Оператори системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають Укренерго генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач і багато іншого обладнання.

Держави-партнери допомагають Україні долати наслідки обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, США виділили $55 млн для ремонту й технічного обслуговування газових труб, а також надання електрогенераторів, альтернативних джерел палива для соціальної інфраструктури.

Нідерланди передають €70 млн, а Данія допомагає з опалювальним сезоном на Миколаївщині.

"Маємо попередні домовленості з Норвегією та Великою Британією про постачання газу, особливо в разі критичної потреби взимку. ЄС та Канада так само підключаються до допомоги", - додав Шмигаль.

Крім цього, оператори системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають Укренерго генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач і багато іншого обладнання.

За словами прем'єра, допомога від цих країн надходить не лише нині, а й упродовж попередніх місяців. Завдяки цьому Україна швидше відновлювати постачання електроенергії.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ проводить переговори з міжнародними партнерами про постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів Росії по системах життєзабезпечення. Наразі домовилися щодо поставок з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі.

За 10 днів росіяни своїми обстрілами пошкодили в Україні понад 400 об’єктів у 16 регіонах, серед яких - десятки енергетичних.