Росіяни обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини

Інформація про втрати не надходила.

Сьогодні пообіді російські військові обстріляли з міномету прикордоння Чернігівської області.

Про це інформує у Telegram Оперативне командування “Північ”.

Згідно з повідомленням, після обіду у п’ятницю ворожі війська обстріляли прикордоння Чернігівщини з міномету. З 13:40 до 14:20 зафіксували 16 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Миколаївки.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня Чернігівська і Сумська області зазнали ворожих обстрілів. За попередніми даними, вогонь вівся з артилерії.