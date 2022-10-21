СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет Росії

“Не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей”.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів “Shahed-136” і “Mohajer-6”, а також балістичних ракет малої дальності “Fateh-110” та “Zolfaghar”.

Про це повідомляє сайт СБУ.

За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають Російській Федерації у війні проти України.

Тож метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

“Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини РФ. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби рф замаскувати “Шахеди” під “Герані”, ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх”, – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Провадження відкрите за ч.1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, українські сили збивають 85% іранських дронів “Shahed-136”. На початку їх застосування показник був значно меншим.