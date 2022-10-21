Централізоване опалення буде в 15 громадах. У 10 його відновити неможливо через бої.

У Донецькій області частково відновили газопостачання. Централізоване опалення буде у 15 громадах, у 10 опалюватимуть обʼєкти критичної інфраструктури і облаштують центри обігріву.

Про це повідомив у Телеграм і фейсбук голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У 10 громадах на даний час централізоване опалення неможливе – передусім тому, що там точаться активні бойові дії й відновлення зруйнованої критично важливої інфраструктури неможливе", – повідомив він.

Газ станом на сьогодні отримують чотири лікарні і десяток освітніх закладів в Андріївській, Удачненській та Шахівській громадах. Загалом опалювальний сезон стартує на Донеччині з 1 листопада.

"Цивільне населення, особливо із зони безпосередніх бойових дій, продовжимо евакуйовувати", – додав він.

Газопостачання в Донецькій області були припинено унаслідок російських обстрілів. На початку липня прогнозувалось, що взимку область може повністю лишитися без газу.