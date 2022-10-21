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Росія навряд здатна зібрати заявлену кількість військових для спільних з Білоруссю сил, – міноборони Британії

Заяви про спільні війська спрямовані на те, аби Україна зосередилась на охороні північного кордону. 

Росія навряд здатна зібрати заявлену кількість військових для спільних з Білоруссю сил, – міноборони Британії

Олександр Лукашенко 14 жовтня заявив, що 70 000 білоруських військових і понад 15 000 російських сформують нове спільне російсько-білоруське угруповання військ. Однак насправді малоймовірно, що РФ здатна виділити таку кількість боєздатного особового складу.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

"Росія навряд зможе сформувати боєздатні формування заявленої чисельності: її війська сконцентровані в Україні. Білоруські війська, швидше за все, мають мінімальні можливості для проведення складних операцій", – вважають британці.

 

Розвідка розцінює заяви про спільні війська як намагання продемонструвати солідарність Білорусі з Росією і переконати Україну сконцентрувати сили на охороні північного кордону. 

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що загроза відновлення наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок може бути змінений на захід білорусько-українського кордону, аби завадити постачанням озброєння від союзників. 

Водночас Американський інститут вивчення війни вважає, що росіянам навряд вдастся втілити такий сценарій. 

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