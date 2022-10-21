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Вранці російська армія обстріляла Чернігівську і Сумську області

Про постраждалих цивільних даних немає. 

Вранці російська армія обстріляла Чернігівську і Сумську області
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Уранці 21 жовтня Чернігівська і Сумська області зазнали ворожих обстрілів. За попередніми даними, вогонь вівся з артилерії.

Про це повідомили в Телеграм оперативного командування "Північ". 

"З 05:10 до 05:20 спостерігачі зафіксували 10 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Гай. З 05:15 до 05:40 повідомили про шість приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Українського", – зазначили військові. 

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Масштабного обстрілу Сумська область зазнала 18 жовтня, коли ворог вдарив по центру села. Загинули мирні люди. У Чернігівській обстрілюється прикордоння, також по обласному центру били ракетами. Під час попередньої атаки були поранені четверо людей. 

Цього ранку атаковано було не лише прикордоння – ворог завдав ударів також по Харкову і Запоріжжю. Наслідки зʼясовуються. 

Нагадаємо, за оцінкою Генштабу, ризик повторного наступу ворога з півночі, через територію Білорусі, зростає. Не виключається, що росіяни спробують атакувати західну ділянку українсько-білоруського кордону, аби завадити постачанням техніки від союзників.

На думку фахівців Американського інституту вивчення війни, малоймовірно, що росіянам вдастся втілити цей сценарій, оскільки в них недостатньо сил навіть для того, аби завадити постачанням техніки по Україні на східний фронт. 

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