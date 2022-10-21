ISW вважає ризик російського наступу з Білорусі на північ України низьким, попри заяву Генштабу

Російські сили не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу.

За оцінкою американських дослідників, ризик російського наступу з Білорусі на північ України залишається низьким, попри заяву Генерального штабу Збройних сил України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов заявив, що ризик поновлення наступу окупантів у цьому напрямку зростає.

Він додав, що російські війська можуть атакувати північно-західну Україну, щоб перервати українські лінії постачання із західних країн-партнерів. Такий курс дій залишається малоймовірним у найближчі місяці, оскільки російські сили не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу.

Найближча українська залізниця зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрену війну через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях надзвичайно складною.

Дорожня та залізнична мережа України має достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, щоб російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські матеріально-технічні лінії, не просуваючись глибше в Україну, ніж росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були на максимумі. Зараз їхні сили значно деградували.

20 жовтня російський мілблогер заявив, що російське військове угруповання в Білорусі занадто мало, щоб загрожувати Києву.

Окрім того, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Білорусь може сконцентрувати живу силу на кордоні, щоб зберігати українські сили на півночі України та запобігти їхньому розгортанню в районі активної операції на півдні та сході України, згідно з оцінкою ISW.

Нагадаємо, у Білорусі на аеродромі Зябрівка біля Гомеля останніми днями зросла кількість російської військової техніки. Також там зʼявились піщані насипи, які можуть використовуватися для розміщення радіолокаційних засобів, що корегують ракети.