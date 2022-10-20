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Слідство ідентифікувало 12 із 26 жертв розстрілу цивільної автоколони під Куп'янськом

Росіяни обстрілювали колону, ймовірно, із гранатометів.

Слідство ідентифікувало 12 із 26 жертв розстрілу цивільної автоколони під Куп'янськом
Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Станом на 20 жовтня слідство змогло ідентифікувати 12 із 26 жертв розстрілу цивільної автоколони під Куп'янськом. Експерти також визначили зброю, з якої війська РФ обстріляли людей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова.

“На даний час виявлено 26 трупів цивільних осіб. Ідентифіковано трупи трьох дорослих і дев'яти дітей”, - розповів Фільчаков.

Він зазначив, що в цій справі призначено 27 судово-медичних експертиз і 8 судово-молекулярно-генетичних експертиз. Харківським слідчим, прокурорам, судмедекспертам допомагали експерти національної жандармерії Франції.

“З шести транспортних засобів закордонні фахівці оглянули два. На кузовах виявлені частини фугасних снарядів 30 і 45 мм. Згідно висновків наших французьких колег, вони належать до військових гармат, які розташовуються на важкій техніці - БМП-2 та БРМ-3К “Рись”. Ці машини знаходяться на озброєнні армії Російської Федерації”, - повідомив Фільчаков.

Судмедексперти також дійшли висновку, що загарбники для розстрілу машин використали гранатомети. 

Із 26 тіл загиблих французькі експерти оглянули 16, в них виявили частини снарядів, зброю ідентифікували. 

“Ці уламки не від мінно-вибухового пристрою, а, ймовірно, є уламками від підствольної зброї малого калібру та зброї, схожої на ВОГ-17 та ВОГ-25”, - доповів керівник облпрокуратури.

Нагадаємо, в кінці вересня у Куп’янському районі на Харківщині російські окупанти обстріляли колону з автомобілями, де знаходилися цивільні. Всього в колоні їхали 48 людей, з них 26 загинули.

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