Слідство ідентифікувало 12 із 26 жертв розстрілу цивільної автоколони під Куп'янськом

Станом на 20 жовтня слідство змогло ідентифікувати 12 із 26 жертв розстрілу цивільної автоколони під Куп'янськом. Експерти також визначили зброю, з якої війська РФ обстріляли людей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова.

“На даний час виявлено 26 трупів цивільних осіб. Ідентифіковано трупи трьох дорослих і дев'яти дітей”, - розповів Фільчаков.

Він зазначив, що в цій справі призначено 27 судово-медичних експертиз і 8 судово-молекулярно-генетичних експертиз. Харківським слідчим, прокурорам, судмедекспертам допомагали експерти національної жандармерії Франції.

“З шести транспортних засобів закордонні фахівці оглянули два. На кузовах виявлені частини фугасних снарядів 30 і 45 мм. Згідно висновків наших французьких колег, вони належать до військових гармат, які розташовуються на важкій техніці - БМП-2 та БРМ-3К “Рись”. Ці машини знаходяться на озброєнні армії Російської Федерації”, - повідомив Фільчаков.

Судмедексперти також дійшли висновку, що загарбники для розстрілу машин використали гранатомети.

Із 26 тіл загиблих французькі експерти оглянули 16, в них виявили частини снарядів, зброю ідентифікували.

“Ці уламки не від мінно-вибухового пристрою, а, ймовірно, є уламками від підствольної зброї малого калібру та зброї, схожої на ВОГ-17 та ВОГ-25”, - доповів керівник облпрокуратури.

Нагадаємо, в кінці вересня у Куп’янському районі на Харківщині російські окупанти обстріляли колону з автомобілями, де знаходилися цивільні. Всього в колоні їхали 48 людей, з них 26 загинули.