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Росія продовжує завдавати ударів по Харкову: в місті пролунали вибухи

Мешканців закликаають бути максимально обережними.

Росія продовжує завдавати ударів по Харкову: в місті пролунали вибухи
Харків, обстріли (архівне фото)
Фото: Твіттер Зеленського

Російські війська знову завдають ударів по Харкову. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти завдають ударів по обласному центру", - написав він у Telegram.

Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про вибухи і закликав мешанців бути обережними.

"У Харкові – серія вибухів. Будьте максимально обережні", - написав він.

Нагадаємо, 18 жовтня зранку Росія вдарила ракетами по Харкову, було випущено вісім С-300 з Бєлгорода. Напередодні, 17 жовтня, внаслідок обстрілів у місті припиняло роботу метро і були перебої зі світлом.

Раніше також повідомлялося, що в кількох районах Харкова через обстріли зникала електрика та вода.

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