США можуть перевірити джерела фінансування Ілона Маска після його заяв щодо України, – Bloomberg

Офіційні особи стурбовані через загрозу Маска припинити постачання Starlink в Україну та дружню позицію щодо Росії.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють, чи мають США перевірити деякі з підприємств Ілона Маска щодо питань національної безпеки, включаючи угоду з Twitter та супутникову мережу Starlink SpaceX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю у Bloomberg.

Як зазначає видання, офіційні особи США стурбовані через нещодавню загрозу Маска припинити постачання супутникової служби Starlink в Україну та дружню позицію щодо Росії в Twitter. Вони також стурбовані його планами щодо покупки соцмережі з групою іноземних інвесторів.

Одним із елементів угоди з Twitter на $44 млрд, яка може спричинити розгляд CFIUS, є присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал із Саудівської Аравії, Binance – криптобіржа, заснована та керована уродженцем Китаю, а також суверенний фонд добробуту Катару.

За словами джерел видання, обговорення перевірки підприємств Маска все ще знаходиться на ранній стадії.

Нагадаємо, Ілон Маск останніми тижнями оголосив про пропозиції припинити війну Росії проти України на умовах Путіна і пригрозив скоротити фінансову підтримку інтернету Starlink в Україні. Його твіти та публічні коментарі розчарували офіційних осіб у США та Європі.

Пізніше Маск відмовився від своєї погрози припинити фінансування Starlink та сказав, що продовжить нести витрати на обслуговування. Starlink став важливим інструментом зв'язку в Україні під час російського вторгнення. Маск надавав послугу безкоштовно, але сказав, що SpaceX втрачає $20 млн на місяць, і він не може нескінченно нести ці витрати.