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Україна просить Сербію екстрадувати Наумова, - ЗМІ

Екс-генерал Наумов переховується у Сербії після 24 лютого.

Україна просить Сербію екстрадувати Наумова, - ЗМІ
Андрій Наумов
Фото: radiosvoboda.org

Україна звернулася до Белграда з проханням екстрадувати екс-генерала та високопосадовця СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє BBC.

“Суддя досудового провадження Високого суду в Ніші діє у справі громадянина України Андрія Наумова за запитом про екстрадицію в Україну”, - йдеться в письмовій відповіді судді Мішка Радівоєвича, речника Високого суду в Ніші.

Наумова заарештували в червні на прикордонному переході Прешево, між Сербією та Північною Македонією, за підозрою у відмиванні грошей. Разом з ним був заарештований громадянин Німеччини Александар Акст, а в автомобілі були виявлені незадекларовані понад 600 тис. євро, близько 125 тис. доларів, а також два смарагди.

З того часу обвинувачувані знаходяться під вартою. 

Як раніше повідомлялось, колишньому генералу Служби безпеки Андрію Наумову, який, імовірно, надав російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок в РФ.

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