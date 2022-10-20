Україна просить Сербію екстрадувати Наумова, - ЗМІ

Екс-генерал Наумов переховується у Сербії після 24 лютого.

Україна звернулася до Белграда з проханням екстрадувати екс-генерала та високопосадовця СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє BBC.

“Суддя досудового провадження Високого суду в Ніші діє у справі громадянина України Андрія Наумова за запитом про екстрадицію в Україну”, - йдеться в письмовій відповіді судді Мішка Радівоєвича, речника Високого суду в Ніші.

Наумова заарештували в червні на прикордонному переході Прешево, між Сербією та Північною Македонією, за підозрою у відмиванні грошей. Разом з ним був заарештований громадянин Німеччини Александар Акст, а в автомобілі були виявлені незадекларовані понад 600 тис. євро, близько 125 тис. доларів, а також два смарагди.

З того часу обвинувачувані знаходяться під вартою.

Як раніше повідомлялось, колишньому генералу Служби безпеки Андрію Наумову, який, імовірно, надав російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок в РФ.