У США оглянули уламки безпілотників, які Росія використовувала в Україні

Експерти вивчають, як краще ідентифікувати та остаточно перемогти їх, перш ніж вони зможуть досягти цілей.

У США оглянули уламки безпілотників-камікадзе, які Росія використовувала в Україні.

Про це пише The Washington Post.

"За словами двох американських чиновників, уряд США вивчив уламки збитих в Україні безпілотних літальних апаратів іранського виробництва..., які Росія використовувала під час серії атак на критично важливу інфраструктуру країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про структуру та технологію цих безпілотників може виявитися вирішальною для того, щоб допомогти Штатам та їхнім союзникам краще ідентифікувати та остаточно перемогти їх, перш ніж вони зможуть досягти своїх цілей.

"Офіційні особи заявили, що цей процес використовувався в минулому для вивчення зброї, яку розгорнули ставленики Ірану в конфліктах на Близькому Сході.

Люди, опитані для цього звіту, говорили на умовах анонімності", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше директор московського Центру аналізу стратегій та технологій, член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони-камікадзе.

Учора Верховна Рада України засудила Іран за постачання дронів Росії. Парламент просить світову спільноту невідкладно вжити всіх заходів з метою припинення постачань Іраном озброєнь до Росії.

Іран офіційно заперечує постачання Росії безпілотників для нападу на Україну. Речник МЗС Ірану Насер Канаані на брифінгу заявив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни".

Наразі українські фахівці оглянули компоненти збитих іранських дронів-камікадзе і з’ясували, що вони виготовлені в інших країнах. Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що самостійно зробити такі безпілотники Іран не міг.

Видання Reuters повідомило, що Іран погодився надати Росії нові безпілотники і балістичні ракети. Відповідний договів було укладено 6 жовтня. Учора спікер МЗС знову спростував звинувачення у постачанні зброї до РФ і заявив, що Іран готовий до перемовин з Україною з цього приводу.

Зазначимо, що Укроборонпром вже анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян.