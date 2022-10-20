У Росії вже мобілізували близько 200 тисяч осіб від заявлених 300 тисяч, - Маляр

Пропаганда активізувала інформаційну кампанію на окупованих територіях і розповідає про нібито позитивні наслідки приєднання до РФ.

Російська Федерація активізувала пропагандистську роботу на окупованих територіях України. Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, за даними Головного управління розвідки Міноборони, на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей російська пропаганда розповідає про нібито позитивні наслідки приєднання до РФ. Зокрема, повідомляється про нібито прибуття "кращих російських медичних працівників, які надаватимуть медичні послуги абсолютно безкоштовно на привезеному російському обладнанні".

Огляд наративів російської преси

"Разом із тим, прибуття медичного персоналу та відповідного обладнання не зафіксовано. Пропагандистський захід має популістський зміст і спрямований виключно на відвернення уваги місцевого населення від поразок на фронті", - зазначила Маляр.

Вона також повідомила, що наразі уерівництво РФ продовжує проведення першого етапу мобілізації, що триватиме до 25 листопада. Станом на середину жовтня вже призвано близько 200 тис. осіб (66,7% від заявлених 300 тис.).

За даними ГУР Міноборони, продовжується доукомплектування 107 та формування 24 регулярних та резервних полків/батальйонів (загальною чисельністю близько 146 тис. осіб) в усіх військових округах, північному флоті та повітрянодесантних військах РФ.

"У зв’язку з прискореними темпами мобілізації зберігаються проблеми з відсутності у достатній кількості казарменно-житлового фонду, навчально-матеріальної бази та речового майна для забезпечення відмобілізованого особового складу, а також інструкторів для їх належної підготовки до бойових дій", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше губернатор Кемеровської області РФ оголосив "трудову мобілізацію" студентів. В рамках цієї кампанії студентів останніх курсів залучатимуть на робочі місця, які звільнилися через мобілізацію працівників кузбаських підприємств.

21 вересня президент Росії Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ, міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що буде мобілізовано 300 000 резервістів. Пізніше з’ясувалося, що у засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію мільйона людей.

Щоб "мотивувати" росіян йти на війну, влада почала їх заохочувати. Так, у російській Туві сім’ям мобілізованих чоловіків видають баранів та гуманітарну допомогу. А родичі мобілізованих жителів російського Сахаліну отримають по 5 кг риби.

У російському Кургані мобілізованим на війну в Україну чоловікам видають безкоштовно 1 кг сала.

Крім того, раніше росЗМІ показали сюжет про те, як батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада".