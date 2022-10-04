Родичам мобілізованих жителів російського Сахаліну обіцяють по 5 кг риби

Родичі мобілізованих на війну в Україні жителів російського Сахаліну отримають по 5 кг риби.

Про це заявив керівник регіонального виконавчого комітету "Єдиної Росії" Михайло Шувалов, пише "Иасах.ком".

"Уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, майже 180 осіб по всій території Сахалінської області, в сім’ї мобілізованих мешканців принесуть близько 5–6 кг на людину", – сказав він.

Чиновник зазначив, що все це робиться в межах проєкту "Доступна риба", що реалізується в області вже кілька років.

Нагадаємо, в російській Туві сім’ям мобілізованих чоловіків видають баранів та гуманітарну допомогу.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Він планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів. Справжнє число може бути вищим.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні 59 080 військових. При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб.

У перший день путінської мобілізації в РФ інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно". Також спостерігається масовий виїзд росіян із країни, зокрема в Грузію та Казахстан.