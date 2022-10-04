"Ядерна температура" Кремля приносить дивіденди страху, і першим попався Маск, – міністр оборони Литви

Анушаускас вказав і на дезінформацію щодо "конвоїв з ядерною зброєю".

Кремль умисно нагнітає ядерну напругу, прагнучи посіяти страх, і американський підприємець і винахідник Ілон Маск на це попався.

Такий погляд висловив у твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

After putin waved some flags about nuclear weapon, misinformation about alleged "nuclear weapon convoys" started circulating in Western media. This is not happening but "nuclear temperature" induced by Kremlin is paying dividends of fear. Elon Musk was the first to fall for it. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 4, 2022

"Після того як Путін помахав деякими прапорами щодо ядерної зброї, у західних ЗМІ почала циркулювати дезінформація про нібито «конвої з ядерною зброєю». Цього не відбувається, але «ядерна температура», викликана Кремлем, приносить дивіденди страху. Першим на це попався Ілон Маск", – написав міністр.

Учора Маск в твіттері вирішив висловити свою думку щодо "миру в Україні", одним із пунктів якого вказав, що окупований Крим має бути частиною Росії, як до "помилки Хрущова". В іншому пості підприємець заявив, що можливим, хоч і малоймовірним наслідком вторгнення Росії в Україну він вважає ядерну війну.

Ядерна істерія – саме те, що поширюють російські посадовці і пропаганда, особливо на тлі невдач на фронті в Україні. З ядерними погрозами виступали російські депутати, члени Радбезу і сам Путін.

Учора італійська газета La Repubblica поширила інформаційну маніпуляцію щодо руху російського підводного човна "Бєлгород", яку підхопили інші світові медіа. Посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО, La Repubblica пише, що "Путін, здається, близький до підвищення рівня ядерного протистояння". За висновками медіа, є побоювання, що місія підводного човна "Бєлгород", поміченого в арктичних водах – вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають боєголовками "Судного дня".

У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголосили, що станом на вчора така інформація на сайті НАТО оприлюднена не була, а подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм Росії.

Президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.